Макгрегор хочет снова встретиться с Нурмагомедовым

Бывший чемпион мира UFC в легком весе боец смешанного стиля Конор Макгрегор намерен провести бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец не сомневается, что сможет еще раз сразиться с российским бойцом.

6 октября 2018 Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом. После боя между участниками боя возникла драка. Оба бойца были дисквалифицированы.

"Поздравляю его, он выиграл матч — посмотрим, что будет в следующий раз. Я уверен, что мы снова встретимся. В конце концов это спорт, жестокий спорт, но все еще спорт. Я уважаю его, в тот вечер я проиграл", — приводит слова Макгрегора ТАСС.