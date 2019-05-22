Тема:
Пожар в кемеровском ТЦ 33 минуты назад
Страшные подробности: в "Зимней вишне" заперли входы и отключили сигнализацию
13-летняя потерпевшая по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" заявила в суде, что во время пожара охранники заперли посетителей магазина обуви, передает "Интерфакс".
Девочка пояснила, что в момент пожара находилась с мамой возле кассы магазина обуви на втором этаже. По ее словам, после криков о пожаре охранники заперли двери главного и запасного входов, и никого не выпускали из магазина, но чуть позже охранники открыли центральный вход для посетителей.
Потерпевшая рассказала, что на второй день у нее начались приступы, связанные с дыханием. Потом она не могла ходить, не чувствовала ног, задыхалась, кружилась голова, темнело в глазах. Врачи обнаружили отклонения в работе сердца ребенка, несмотря на лечение, ситуация только ухудшается.
Отвечая на вопросы прокурора, девочка сообщила, что во время пожара работников ТРЦ она не видела, эвакуацией никто не руководил.
Мать девочки, которая находилась с ней в момент пожара, заявила в суде, что, по словам охранника, он не выпускал посетителей магазина, потому что с верхних этажей торгового центра шел большой поток людей. О наличии эвакуационных выходов из здания она не знала, поскольку "таблички не горели".
Другой несовершеннолетний потерпевший во время судебного заседания заявил, что звуковая сигнализация не сработала в кинозалах во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, передает ТАСС.
По словам мальчика, несмотря на пожар, показ фильма не прекратили, а свет не включили. Выбираясь из ТЦ он также успел надышаться газом. На вопрос судьи потерпевший отметил, что из кинозала людей провожал персонал: "Билетер провела нас на боковую лестницу, которая вывела нас на улицу". Другая потерпевшая отметила, что процессом эвакуации никто не руководил.
В среду проходит второе заседание по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", в ходе которого планируется допросить десять потерпевших. Рассмотрение дела по существу началось 16 мая.
Как сообщалось, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей, произошел 25 марта 2018 года. Следствие считает, что пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.
На скамье подсудимых семь человек. Им инкриминируют статью "Нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Халатность" УК РФ.
Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу.
Ранее по теме
-
Процесс "Зимней вишни": в гибели людей обвинили охранника, отключившего сигнализацию5 суток назад
-
Трагедия в "Зимней вишне": кемеровский суд начал рассматривать дело6 суток назад
-
Назначена дата процесса по делу о пожаре в "Зимней вишне"15 суток назад
-
В Кемерове почтили память погибших на пожаре в "Зимней вишне"1 месяц назад
-
В Польше задержан бывший глава компании-владельца ТЦ "Зимняя вишня"1 месяц назад
-
Потерпевшие в ТЦ "Зимняя вишня" составили иски на 2 миллиарда рублей1 месяц назад
Сейчас
Индекса Мосбиржи и РТС обновили максимумы
В центре Москвы на проезжей части провалился грунт
Картина дня
-
Во Владимирской области ликвидировали террористов
- Арашуков единогласно лишен звания сенатора
- Из поездов, застрявших в тоннеле метро, вывели пассажиров
- Угрожающие Госдуме пустоты сняли на видео
- Как кормят в российской армии. Подробности
Самое читаемое
-
Психолог объяснила, почему призвала не уступать пожилым место в транспорте
- Названы самые хамские города России
- "Сибирские мышки" фотографа-педофила пожаловались на травлю
- Смертельная страсть: один задушил во время секса любовницу, а второй - друга
- Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира непобежденной
Телеканал "Россия"
-
Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"
- Тайна смерти и завещания Алексея Булдакова
- "Екатерина": долгожданное продолжение сериала. Скоро!
- "Последняя неделя". Новый сериал в 21.00
Евровидение-2019
-
Результат не понизил, Россию не подвел: Лазарев об итогах "Евровидения"
- Дункан Лоуренс – победитель конкурса "Евровидение-2019"
- Финал. Полная видеозапись трансляции
Вести.Экономика
-
Huawei дали отсрочку. Дедлайн - 19 августа
- Топ-10 городов мира с самыми высокими зарплатами
- Какой подарок МВФ преподнесет Зеленскому?
- Рубио: капитализм душит экономику США
- Рекордный рост облигаций РФ спасает рубль от внешнего негатива
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
BMW M5 получил салон из золота
- В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"
- Обновленная Skoda Superb получит версию Scout
- В ближайшие дни грузовикам запретят ездить днем
- Эксперты определили самые надежные подержанные автомобили
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: если вы не достигли успеха в молодости, ждите его после 50 лет
- Голодание против рака: мифы и факты
- Кругом обман: почему паста с углем не отбеливает зубы (и даже вредит им)
- Изжога от кофе: как сделать напиток более мягким?
- Осторожно, газы: неочевидная проблема диет с высоким содержанием белка
Вести в 20.00
-
Вашингтон угрожает "Северному потоку-2"
- Реалити-шоу от радикала Ляшко
- Удар по Huawei отложен, чтобы Китай стал сговорчивей
Вести-Москва
-
Огненное ДТП: на МКАД после столкновения вспыхнула "Газель"
- Отец погибшего в Балашихе ребенка недоволен приговором судмедэксперту
- Шоковое благоустройство: жители не дали рабочим начать ремонт дорог
- Новая методика: йога поможет особенным детям адаптироваться к жизни
- На Москве-реке появились "кабриолеты"
- В столице всех желающих научат управлять беспилотниками
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич