Страшные подробности: в "Зимней вишне" заперли входы и отключили сигнализацию

13-летняя потерпевшая по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" заявила в суде, что во время пожара охранники заперли посетителей магазина обуви, передает "Интерфакс".

Девочка пояснила, что в момент пожара находилась с мамой возле кассы магазина обуви на втором этаже. По ее словам, после криков о пожаре охранники заперли двери главного и запасного входов, и никого не выпускали из магазина, но чуть позже охранники открыли центральный вход для посетителей.

Потерпевшая рассказала, что на второй день у нее начались приступы, связанные с дыханием. Потом она не могла ходить, не чувствовала ног, задыхалась, кружилась голова, темнело в глазах. Врачи обнаружили отклонения в работе сердца ребенка, несмотря на лечение, ситуация только ухудшается.

Отвечая на вопросы прокурора, девочка сообщила, что во время пожара работников ТРЦ она не видела, эвакуацией никто не руководил.

Мать девочки, которая находилась с ней в момент пожара, заявила в суде, что, по словам охранника, он не выпускал посетителей магазина, потому что с верхних этажей торгового центра шел большой поток людей. О наличии эвакуационных выходов из здания она не знала, поскольку "таблички не горели".

Другой несовершеннолетний потерпевший во время судебного заседания заявил, что звуковая сигнализация не сработала в кинозалах во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, передает ТАСС.

По словам мальчика, несмотря на пожар, показ фильма не прекратили, а свет не включили. Выбираясь из ТЦ он также успел надышаться газом. На вопрос судьи потерпевший отметил, что из кинозала людей провожал персонал: "Билетер провела нас на боковую лестницу, которая вывела нас на улицу". Другая потерпевшая отметила, что процессом эвакуации никто не руководил.

В среду проходит второе заседание по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", в ходе которого планируется допросить десять потерпевших. Рассмотрение дела по существу началось 16 мая.

Как сообщалось, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей, произошел 25 марта 2018 года. Следствие считает, что пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.

На скамье подсудимых семь человек. Им инкриминируют статью "Нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Халатность" УК РФ.

Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу.