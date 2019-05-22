Олимпийская чемпионка по плаванию завершила карьеру из-за проблем с допингом

Литовская пловчиха Рута Мейлутите объявила о завершении карьеры. 22-летней спортсменке грозила дисквалификация за пропуск допинг-тестов.

Олимпийская чемпионка 2012 года пропустила три допинг-теста, что является серьезным нарушением антидопинговых правил. Мейлутите грозила дисквалификация сроком на два года. Но Рута не стала дожидаться наказания и завершила выступления.

Рута Мейлутите в 2012 году завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне, победив на дистанции сто метров брассом. Кроме того, она является мировой рекордсменкой на этой дистанции.