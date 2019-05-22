Захарова: больше вреда Супрун принесла украинскому народу

ООН должна исключить Россию из Совета Безопасности, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. С этим призывом она выступила на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. По мнению Супрун, следует расширить список антироссийских санкций и отказаться от российских денег.

Заявления Супрун прокомментировала в своем Facebook официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова. Она написала, что Ульяна Супрун – националист и русофоб. А кроме того – настоящий провокатор.

"Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу", — написала Мария Захарова.

Ульяна Супрун, в частности, рекомендовала гражданам Украины жарить редис и заменить лук крапивой. Кроме того, министр украинского здравоохранения заботилась о здоровье украинских граждан, рекомендовав им заменить черную икру на красную, в то время, как население Украины изыскивает деньги на кабачковую (заморскую) икру.

При работе Супрун в украинском Минздраве на Украине разразилась эпидемия кори. Министр, в свою очередь, отказалась использовать венгерские вакцины, поскольку они якобы являются контрабандой.

Неэффективной считают ее работу парламентские фракции "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии" Олега Ляшко. Они давно добивались отставки Ульяны Супрун. А депутат Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук направил президенту Владимиру Зеленскому обращение о прекращении украинского гражданства для Ульяны Супрун, поскольку у нее уже есть гражданство США.