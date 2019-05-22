Тема:

Выборы на Украине 6 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
22 мая 201911:21

Захарова: больше вреда Супрун принесла украинскому народу

Виталий Невар/ТАСС

ООН должна исключить Россию из Совета Безопасности, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. С этим призывом она выступила на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. По мнению Супрун, следует расширить список антироссийских санкций и отказаться от российских денег.

Заявления Супрун прокомментировала в своем Facebook официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова. Она написала, что Ульяна Супрун – националист и русофоб. А кроме того – настоящий провокатор.

"Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу", — написала Мария Захарова.

Ульяна Супрун, в частности, рекомендовала гражданам Украины жарить редис и заменить лук крапивой. Кроме того, министр украинского здравоохранения заботилась о здоровье украинских граждан, рекомендовав им заменить черную икру на красную, в то время, как население Украины изыскивает деньги на кабачковую (заморскую) икру.

При работе Супрун в украинском Минздраве на Украине разразилась эпидемия кори. Министр, в свою очередь, отказалась использовать венгерские вакцины, поскольку они якобы являются контрабандой.

Неэффективной считают ее работу парламентские фракции "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии" Олега Ляшко. Они давно добивались отставки Ульяны Супрун. А депутат Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук направил президенту Владимиру Зеленскому обращение о прекращении украинского гражданства для Ульяны Супрун, поскольку у нее уже есть гражданство США.

Ранее по теме

Сейчас

11:56

Индекса Мосбиржи и РТС обновили максимумы

11:41

В "Сколкове" разлился токсичный бром

10:50

Арашуков единогласно лишен звания сенатора

09:55

Турецкие военные приехали в Россию учиться работать на С-400

09:45

Суд арестовал ростовского замгубернатора

07:54

В центре Москвы на проезжей части провалился грунт

06:45

В Бразилии прогремели выстрелы в церкви: 3 погибших

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Страшные подробности: в "Зимней вишне" заперли входы и отключили сигнализацию

Страшные подробности: в "Зимней вишне" заперли входы и отключили сигнализацию

33 минуты назад
Сделка по С-400 завершена: турки приехали в Россию учиться работать на "Триумфах"

Сделка по С-400 завершена: турки приехали в Россию учиться работать на "Триумфах"

1 час назад
Арашуков единогласно лишен звания сенатора

Арашуков единогласно лишен звания сенатора

1 час назад
Захарова: больше вреда Супрун принесла украинскому народу

Захарова: больше вреда Супрун принесла украинскому народу

51 минута назад
Плохой знак для мира: в Британии обеспокоены рекордным увеличением золотого запаса России

Плохой знак для мира: в Британии обеспокоены рекордным увеличением золотого запаса России

1 час назад
Поросят и свинок избавят от депрессии

Поросят и свинок избавят от депрессии

42 минуты назад
С-400 или "Пэтриот": США продолжают шантажировать Турцию

С-400 или "Пэтриот": США продолжают шантажировать Турцию

6 часов назад
Лауреатом Букеровской премии 2019 года стала писатель из Омана

Лауреатом Букеровской премии 2019 года стала писатель из Омана

12 часов назад
Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира непобежденной

Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира непобежденной

12 часов назад
Суд арестовал ростовского замгубернатора

Суд арестовал ростовского замгубернатора

2 часа назад
Топ-10 городов мира с самыми высокими зарплатами

Топ-10 городов мира с самыми высокими зарплатами

21.05.2019 06:15
В Бразилии прогремели выстрелы в церкви: 3 погибших

В Бразилии прогремели выстрелы в церкви: 3 погибших

5 часов назад
Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

20 часов назад
"Один день Ивана Денисовича": Глеб Панфилов завершил съемки картины накануне своего юбилея

"Один день Ивана Денисовича": Глеб Панфилов завершил съемки картины накануне своего юбилея

21 час назад
В саду "Эрмитаж" вручат премию "Все цвета джаза"

В саду "Эрмитаж" вручат премию "Все цвета джаза"

20.05.2019 14:42
Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

20.05.2019 08:46
Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира

Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира

9 минут назад
Канский бармен погасил сигарету посетительницы с помощью огнетушителя

Канский бармен погасил сигарету посетительницы с помощью огнетушителя

52 минуты назад
СМИ: российская полиция тестирует носимые камеры с распознаванием лиц

СМИ: российская полиция тестирует носимые камеры с распознаванием лиц

1 час назад
Вести.net: Huawei представила в Лондоне смартфон-флагман Honor 20

Вести.net: Huawei представила в Лондоне смартфон-флагман Honor 20

1 час назад
В Подмосковье открылся отель, в котором можно платить знаниями из настольной игры

В Подмосковье открылся отель, в котором можно платить знаниями из настольной игры

1 час назад
Макгрегор хочет снова встретиться с Нурмагомедовым

Макгрегор хочет снова встретиться с Нурмагомедовым

1 час назад
На Алтае платить за мусор предложили покойникам

На Алтае платить за мусор предложили покойникам

1 час назад
Завышенные требования: дачи продаются в три раза дешевле, чем предлагаются

Завышенные требования: дачи продаются в три раза дешевле, чем предлагаются

2 часа назад
Вести.net: торговая война между Пекином и Вашингтоном может коснуться дронов DJI

Вести.net: торговая война между Пекином и Вашингтоном может коснуться дронов DJI

2 часа назад
Режим КТО в Кольчугине снят, ликвидированы два боевика

Режим КТО в Кольчугине снят, ликвидированы два боевика

2 часа назад
В Москве на Мытной улице произошел провал грунта

В Москве на Мытной улице произошел провал грунта

3 часа назад
Шайба Тарасенко вывела "Сент-Луис" в первый за 49 лет финал Кубка Стэнли

Шайба Тарасенко вывела "Сент-Луис" в первый за 49 лет финал Кубка Стэнли

6 часов назад
Оформить полис ОМС станет проще

Оформить полис ОМС станет проще

6 часов назад
Как "депутат Наливкин" стал героем Уссурийска

Как "депутат Наливкин" стал героем Уссурийска

7 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 22 мая 2019 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 22 мая 2019 года

9 часов назад
588
Борьба против пошлин: в США не все довольны протекционистской политикой Трампа

Борьба против пошлин: в США не все довольны протекционистской политикой Трампа

12 часов назад
Мужчина, забравшийся на Эйфелеву башню, направлен в психиатрическую лечебницу

Мужчина, забравшийся на Эйфелеву башню, направлен в психиатрическую лечебницу

13 часов назад
Тайна похищения московской пенсионерки: полиция проверяет странное дело

Тайна похищения московской пенсионерки: полиция проверяет странное дело

15 часов назад
Huawei представила Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"

Huawei представила Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"

15 часов назад
Администрацию Зеленского возглавил личный адвокат Коломойского

Администрацию Зеленского возглавил личный адвокат Коломойского

15 часов назад
Слух: собственная ОС Huawei будет готова к осени

Слух: собственная ОС Huawei будет готова к осени

16 часов назад
В Сеть утекли данные 49 миллионов пользователей Instagram

В Сеть утекли данные 49 миллионов пользователей Instagram

16 часов назад
Не чёрные и не дыры: что, если в центрах галактик располагаются ядра из тёмной материи?

Не чёрные и не дыры: что, если в центрах галактик располагаются ядра из тёмной материи?

18 часов назад
Цыганка засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки. Видео

Цыганка засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки. Видео

18 часов назад
Грядет большая война: Пентагон идет на Иран

Грядет большая война: Пентагон идет на Иран

18 часов назад
Людям с ВИЧ и гепатитом С разрешили усыновлять детей

Людям с ВИЧ и гепатитом С разрешили усыновлять детей

19 часов назад
Джордж Мартин создает "японскую" игру по своей книге

Джордж Мартин создает "японскую" игру по своей книге

19 часов назад
Психолог объяснила, почему призвала не уступать пожилым место в транспорте

Психолог объяснила, почему призвала не уступать пожилым место в транспорте

19 часов назад
Пассажиров высадили из "Суперджета" перед самым вылетом из Ижевска

Пассажиров высадили из "Суперджета" перед самым вылетом из Ижевска

19 часов назад
Американские истребители сопроводили российские ракетоносцы

Американские истребители сопроводили российские ракетоносцы

19 часов назад
Ставропольский край: здравницы и шесть исторических городов

Ставропольский край: здравницы и шесть исторических городов

20 часов назад
Нина Корниенко распознала свое женское счастье благодаря аллергии

Нина Корниенко распознала свое женское счастье благодаря аллергии

20 часов назад
При обыске у ростовского замгубернатора оперативники обнаружили роскошные вещи

При обыске у ростовского замгубернатора оперативники обнаружили роскошные вещи

21 час назад
Системой "Яндекс.Авто" оснастят 2 млн Lada, Renault и Nissan

Системой "Яндекс.Авто" оснастят 2 млн Lada, Renault и Nissan

21 час назад
Мама может: самки бонобо становятся свахами и телохранителями своих сыновей

Мама может: самки бонобо становятся свахами и телохранителями своих сыновей

21 час назад
На экраны выйдет российский семейный фильм "Бегство рогатых викингов": трейлер

На экраны выйдет российский семейный фильм "Бегство рогатых викингов": трейлер

22 часа назад
Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова": "Квадратные метры жУлья"

Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова": "Квадратные метры жУлья"

23 часа назад