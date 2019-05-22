К 70-летию дипотношений России и Китая запустили мультимедийную акцию

К семидесятилетию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем страны запустили совместную мультимедийную интерактивную акцию "Мы вместе". Новейшие технологии виртуальной реальности реализуют международное информагентство "Россия сегодня" и Центральная телерадиокорпорация Китая.

Как информирует ГТРК "Амур", принять участие в акции может каждый. Для этого в любой социальной сети или на прямой адрес акции необходимо отправить свои фотографии или видео для двух стран-побратимов. Собранные материалы лягут в основу большой виртуальной открытки (ее будут монтировать до конца мая). Кроме того, в проект включат сюжеты местных СМИ о российско-китайских семьях, успешных биснесменах, работающих в сопредельных государствах, а также отдельные репортажи о достижениях двух стран на мировом рынке.