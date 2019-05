Шериф разговаривал по телефону и заехал под поезд. Видео

Вчера в Техасе на железнодорожном переезде поезд сбил автомобиль шерифа.

Инцидент произошел в округе Мидленд 21 мая, когда полицейские спешили на вызов. Сообщается, что в момент столкновения шериф был занят — беседовал по телефону с ребенком, испытывающим трудности с дыханием — и по этой причине не заметил сигналящий локомотив.

A deputy with the @MidlandCoTX Sheriff’s Office was responding to a call of an infant having breathing issues when his vehicle was struck by a train. @NatalieOnFOX7 will have more tonight on #FOX7Austin at 9 & 10 p.m. Video: Andrea Hood-Brumfield https://t.co/jWDlDI4Jf5 pic.twitter.com/NIyRVMNHY2