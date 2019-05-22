Министерство спорта выделило регионами 40 миллиардов рублей

Министерство спорта России в течении трех лет выделило регионам более сорока миллиардов рублей. Эти средства пошли на развитие инфраструктуры спортивных объектов.

Министр спорта Павел Колобков во время правительственного часа в Думе рассказал о поддержке его ведомством российских регионов. "В рамках инвестиционных программ Минспорта России на развитие спортивной инфраструктуры региональным бюджетам выделены средства в объеме 40 млрд. 700 млн рублей", — цитирует министра Интерфакс.

Павел Колобков также сообщил о создании в субъектах Российской федерации региональных центров. запланировано строительство 39-ти объектов спорта в 35 регионах на сумму около 12 млрд. рублей. Кроме этого 2019-м году запущены Программы развития футбола и хоккея.