Мать оштрафовали за то, что закормила до смерти грудничка разведенными сливками

В Кемеровской области суд приговорил к штрафу 29-летнюю женщину за "причинение смерти по неосторожности своему 4-месячному ребенку.

Во время следствия выяснилось: вместо того, чтобы поить ребенка специальной детской смесью, она разводила в воде сухие сливки.

Через несколько месяцев новорожденного госпитализировали из-за плохого самочувствия, но спасти его не удалось.

Судмедэксперты выяснили, что у малыша на фоне нехватки питательных веществ образовалась полиорганная недостаточность, что привело к отеку головного мозга, сообщает управление СК РФ по Кемеровской области.