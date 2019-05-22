На главврача первоуральской больницы завели дело из-за ползающей пациентки

От двух до трех тысяч рублей штрафа грозит главврачу городской больницы Первоуральска Николаю Шайдурову за то, что пенсионерка с травмой ноги после обследования вынуждена была спускаться по лестнице ползком.

Эти кадры были сделаны в начале апреля супругом пациентки, который сетовал на неработающий подъемник и равнодушие персонала больницы. Сам он, впрочем, тоже не помогал своей жене.

В ходе прокурорской проверки выяснилось. что кнопка вызова персонала на втором этаже травмпункта не была отмечена табличкой "Инвалид", а руководство больницы не назначило сотрудника, ответственного за обслуживание подъёмного устройства, которое было установлено несколько лет назад.

Областная прокуратура возбудила административное дело в отношении Шайдурова по статье "Уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Кроме того, надзорный орган внес главе свердловского Минздрава представление с требованием устранить найденные нарушения.

Ранее главврач не исключал, что видео носит постановочный характер, поскольку ни женщина, у которой срослась сломанная лодыжка, ни ее супруг не обращались за помощью к персоналу.