Павел Колобков назвал сумму, выделенную для подготовки к Олимпиаде в Пекине

Для подготовки российских спортсменов к зимним Олимпийским играм 2022 создан проект "Пекин-2022". Стоимость проекта составит 11,5 миллиардов рублей.

На правительственном часе в Государственной думе министр спорта России Павел Колобков рассказал депутатам о ходе выполнения программы. " В рамках ведомственного проекта "Пекин-2022 идет подготовка к Олимпийским зимним играм 2022 года. Бюджет данного проекта за 4 года составит более 11,5 миллиардов рублей", — приводит слова Колобкова РИА Новости.

Павел Колобков сказал, что спортсмены сборных команд полностью обеспечены необходимым инвентарем, оборудованием и экипировкой. Все это было закуплено в рамках выделения субсидий Минспорта. Координацией подготовки сборных команд во взаимодействии с общероссийскими спортивными федерациями занимается Центр спортивной подготовки.