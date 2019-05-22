Торган Азар сменил одну "Боруссию" на другую

Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар перешел в дортмундскую "Боруссию" из "Боруссии" (Менхенгладбах). Подробности трансфера 26-летнего футболиста пока неизвестны.

Младший брат капитана сборной Бельгии Эдена Азара Торган подписал контракт с вице-чемпионами Германии. Сам футболист заявил, что горд стать игроком великого клуба. Азар назвал свой переход шагом в карьере.

В прошлом сезоне Торган Азар сыграл за менхенгладбахскую "Боруссию"35 матчей во всех турнирах. В них он забил 13 мячей и 12 раз ассистировал партнерам.