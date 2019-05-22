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22 мая 201912:55

Золотая лихорадка: Daily Express приписала России мировую скупку главного драгметалла

Фото Global Look Press.

Издание Daily Express ошиблось с оценкой закупок золота Россией.

Таблоид сообщил, что в первом квартале 2019 года Москва увеличила свои золотые резервы на 145,5 тонны. Таким образом, объем увеличился на 68 процентов. На основании этих цифр эксперты сделали вывод, что "это плохой знак для всего мира".

При этом журналисты ссылались на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council). Однако, как сообщает РБК, эти цифры относятся не к одной только России, а ко всем мировым центробанкам.

При этом Москва все-таки остается крупнейшим покупателем золота. По данным ЦБ на 1 апреля, объем золотовалютных резервов России составлял 487,8 миллиарда долларов.

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