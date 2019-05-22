Посольство в Италии: в ДТП с автобусом погиб 1 и пострадали 10 россиян

В автобусе, попавшем в ДТП в районе итальянского города Сиена, находились порядка 60 туристов, предположительно россиян, передает ТАСС.

Как сообщили в среду в посольстве России в Италии, поступило сообщение о произошедшем ДТП от Департамента гражданской защиты Италии. В диппредставительстве подтвердили гибель одного человека, десять пассажиров пострадали.

Сотрудники посольства проверяют имеющиеся данные. Дипломаты выехали на место происшествия, они должны лично пообщаться с пострадавшими и проверить всю информацию.

Ранее сообщилось, что ДТП произошло в 9:30 (10:30 по Москве) на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. По словам свидетелей, люди были заблокированы в перевернувшемся автобусе. В настоящее время на месте работают спасатели.