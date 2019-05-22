Лидера ЦСКА Влашича ждут в "Галатасарае"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в турецком "Галатасарае". Речь идет об аренде 21-летнего хорвата сроком на год.

Никола Влашич, принадлежащий английскому "Эвертону", провел сезон в аренде у ЦСКА. Хорват прекрасно проявил себя, и хотел бы остаться в армейском клубе. Но тот не может выкупить контракт игрока. Никола вынужден вернуться в "Эвертон", который и решит дальнейшую судьбу полузащитника

Чемпион Турции "Галатасарай" собирается взять Влашича в аренду. Как сообщает "Спорт-Экспресс" турецкий клуб уже сделал соответствующее предложение "Эвертону". Ране сообщалось о желании другого турецкого клуба – "Бешикташа" приобрести игрока сборной Хорватии.