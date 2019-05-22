Отец-основатель "Квартала 95" стал замглавы СБУ

Один из основателей студии "Квартал 05" юрист Иван Баканов стал первым замглавы СБУ. Он возглавил главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Указ о назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский. Иван Баканов был учредителем партии "Слуга народа" и главой предвыборного штаба Зеленского на мартовских выборах.

Указ Зеленского о назначении Баканова размещен на сайте главы украинского государства, сообщает ТАСС. 45-летний Иван Баканов родился в Кривом Роге. Он окончил Академию труда, социальных отношений и туризма в Москве.

Ранее Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой президентской администрации.

Первым замглавы администрации Зеленского стал продюсер компании "Студия "Квартал 95" Сергей Трофимов, а замглавой администрации сценарист этой же студии Юрий Костюк. Кроме них заместителями главы администрации Зеленского стали автор предвыборных видео избранного президента Кирилл Тимошенко, а также экс-сотрудник Национального агентства по борьбе с коррупцией Руслан Рябошапка.

В кабинете министров представлять интересы президента Украины будет советник Зеленского в сфере энергетики Андрей Герус.

Одним из первых указов, которые подписал Владимир Зеленский после инаугурации, стал указ о роспуске Верховной рады и назначении досрочных выборов депутатов. Эту инициативу Зеленского поддерживают более 70 процентов украинцев.

При этом фракция "Народного фронта" в Раде потребовала от президента Владимира Зеленского внести на рассмотрение парламента кандидатуру премьер-министра Украины и предложения по составу кабинета министров, не дожидаясь новых парламентских выборов.

Также Зеленский уволил главу Генштаба украинской армии Виктора Муженко. Кроме того, президент Зеленский отменил свой же указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента. Зеркаль согласилась быть только уполномоченным по международным судам по вопросам России.