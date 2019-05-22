В Подмосковье прохожие поставили легковушку на бок и спасали мотоциклиста. Видео

Вчера в Чеховском районе мотоциклист врезался в легковушку и попал под ее колеса.

Инцидент произошел 21 мая неподалеку от деревни Крюково, когда девушка, сидевшая за рулем автомобиля Kia, выехала со второстепенной дороги перед несущимся мотоциклом.

Произошло столкновение, и 25-летний водитель мотоцикла попал под колеса автомобиля, продолжавшего двигаться.

Позже девушка сообщила, отвлеклась на своего ребенка, сидевшего в детском кресле, и по этой причине не остановилась сразу.

Свидетель происшествия, идущий с маленьким сыном на плечах, мгновенно соориентировался, опустил ребенка на землю, подбежал к машине и остановил ее.

Затем мужчина криками подозвал к себе прохожих, и через считанные секунды они совместными усилиями подняли машину и спасли мотоциклиста.

Пострадавший был доставлен в больницу. Информация о его состоянии не поступала.