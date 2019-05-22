Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки

В "Судьбе человека" Яна Поплавская, которую еще в детстве прославила на весь СССР роль Красной Шапочки в знаменитом советском фильме, рассказала, что получала мешками письма от влюбленных в нее мальчишек, но при этом подвергалась жуткой травле со стороны сверстниц в школе.

Яна рассказывает, что не только они издевались над ней из-за "уродства", но даже родная мать говорила в лицо, какая она "некрасивая", и что за нее придется отдавать большое приданое, чтобы замуж взяли.

Однако Яну с детства отметили режиссеры: уже в четыре года она стала сниматься в кино, в шесть лет ее фамилия была в картотеке "Мосфильма", в 11 стала "всесоюзной Красной Шапочкой", а в 14 блестяще сыграла брошенную больную девочку в картине "Васса".

Для того, чтобы достоверно исполнить эту трудную роль, Яна вместе с мамой посетила несколько интернатов для детей с отклонениями.

Несмотря на то, что мама была с Поплавской достаточно жесткой, Яна говорит, что именно ей обязана навыкам много работать и своим успехом.

Мама же познакомила ее и с известным в те годы режиссером Сергеем Гинзбургом, который впоследствии стал ее мужем.

Поначалу, правда, три года они просто встречались: Сергей была женат, в семье подрастал сын Егор, да и у Яны был "перспективный жених".

С ним не сложилось – актриса не была в него влюблена, а вот с Гинзбургом они в итоге поженились и прожили почти четверть века.

Поначалу вместе с ними жил и сын Сергея от первого брака, а вскоре родился их первый общий сын Клим. Правда, жизнь была непростой: безденежье, скитание по съемным квартирам, измены мужа.

Но самая большая трещина появилась в их браке после того, как Яна потеряла еще не рожденную дочь. Муж, который должен был разделить горе жены, ее не поддержал. И тогда, вспоминает актриса, "у нее что-то сломалось".

Разрушать семью она все-таки тогда не решилась. Но когда после тяжелых родов второго сына и проблем, которые привели к тому, что Яна набрала лишний вес, и у нее начались проблемы с почками, муж стал жестко критиковать ее внешность, актриса приняла решение с Гинзбургом развестись.

Обрела ли она после этих тяжелых отношений свое женское счастье? Что советует Яна Поплавская тем, кто находится на грани отчаяния? И смогла ли забыть нанесенные ей обиды?

За что Владимир Этуш отчислил самую известную девушку страны из Щукинского училища, и почему не помогло даже заступничество режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича?

В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" повзрослевшая Красная Шапочка Яна Поплавская откровенно рассказывает об успешной актерской карьере и далеко не сказочной жизни как в юности, так и в браке с режиссером Гинзбургом.