Ракитич может сменить "Барселону" на "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник Иван Ракитич может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед". Самый титулованный клуб Англии готов заплатить за футболиста сборной Хорватии 55 миллионов евро.

Инициатива приобретения Ракитича исходит от главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера. Норвежец видит в 31-летнем хорвате замену Андеру Эрреру, покидающего команду летом.

Иван Ракитич пришел в "Барселону" из "Севильи" в 2014 году. В составе "сине-гранатовых" он выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, четыре раза становился чемпионом Испании. В 2018 году Ракитич стал серебряным призером чемпионата мира в рядах сборной Хорватии.