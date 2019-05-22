22 мая 201914:16
Иностранцы смогут служить в российской армии по контракту, но только один раз
Иностранные граждане, которые законно находятся на территории России, смогут поступить на контрактную службу в вооруженные силы РФ, однако только один раз. Заключить новый договор они смогут только если получат российское гражданство, соответственный закон одобрил Совет Федерации.
Как отмечает агентство ТАСС, ранее закон также разрешал иностранцам в возрасте от 18 до 30 лет служить в российской армии, но по истечении срока действия одного контракта, они могли заключать новый. Теперь для этого нужен паспорт РФ.
На сегодняшний день требования к желающим служить в армии России по контракту следующие: возраст от 19 до 35 лет, среднее образование, физическая подготовка и хорошее здоровье.
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