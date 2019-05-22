"Я просто ждал идеальную женщину". Тарантино объяснил, почему был холостяком

Американский режиссер Квентин Тарантино, который представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды.​​​.. в Голливуде", рассказал, почему не женился до 55 лет, передает РИА Новости.

"Я женился полгода назад. Моя жена сидит перед вами. Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю, почему — я просто ждал идеальную женщину", — поделился Тарантино произошедшими в его жизни изменениями.

Как сообщалось ранее, режиссер Квентин Тарантино женился на 35-летней израильской певице и модели Даниэле Пик. Свадебная церемония прошла в Лос-Анджелесе.

Картина "Однажды... в Голливуде" рассказывает о событиях, произошедших на закате "золотого века" Голливуда, в 1969 году. Главные герои — известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, также зрители увидят Романа Полански и его жену Шэрон Тейт, погибшую от рук коммуны известного преступника Чарли Мэнсона.

Картина вошла в конкурсную программу в последний момент. Было непонятно, успеет ли режиссер завершить фильм. Премьеру фильма, встретили продолжительными овациями.