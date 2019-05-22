Место падения автобуса с россиянами в Тоскане сняли с высоты птичьего полета

Четыре человека находятся в реанимации после аварии двухэтажного автобуса в итальянской Тоскане, в салоне которого находились туристы из России, Восточной Европы, Грузии, Армении и Казахстана, сообщает Radio Siena. Место ДТП сняли с вертолета.

Авария произошла около 09:30 утра по местному времени (примерно 10:30 по Москве) 22 мая в районе города Монтериджони. Двухэтажный автобус итальянского туроператора "Европа Вояж", в салоне которого находились около 60 человек, вылетел с соединяющей Флоренцию и Сиену дороги и завалился на правый бок, предварительно задев несколько деревьев.

Находившаяся на переднем сидении 40-летняя гид вылетела через стекло и в результате оказалась под тяжелой машиной — ее тело обнаружили только после того, как подняли автобус автокраном. Тяжелые травмы получили четыре пассажира, в настоящее время они находятся в реанимации. Состояние еще семи человек врачи оценивают как средней степени тяжести, у семерых диагностированы многочисленные ссадины и ушибы. По предварительным данным, среди пострадавших — 10 россиян.

Первыми на помощь пассажирам автобуса пришли проезжавшие мимо водители, но несколько человек оказались заблокированы в автобусе, вызволить их спасателям удалось только с помощью спецоборудования.

Движение по трассе в одну сторону до сих пор заблокировано, пробка перед ближайшим съездом растянулась почти на 6 километров.