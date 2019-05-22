Авария в час пик: метрополитен обещает тщательное расследование
Что стало причиной масштабного сбоя в метро, и почему эвакуации ждали так долго? Специалисты как минимум неделю будут выяснять, где именно закоротило — в вагоне или в самом контактном рельсе. На месте работает специальная комиссия. Только утром поезда вновь поехали по Солнцевской и Большой кольцевой линиям метро.
На станции "Хорошевская" снова людно. Авария в тоннеле наделала много шума, но сейчас метро работает штатно. Поезда ходят по расписанию.
Авария произошла в самый час пик — в половине седьмого вечера, когда все возвращались с работы по домам. Сразу три состава застряли на перегоне между станциями "Хорошевская" и "Шелепиха". В поездах оказалось больше тысячи пассажиров.
Тяжелее всего пришлось тем, кто был с детьми: на столь долгое путешествие никто не рассчитывал, с собой не было ни воды, ни еды. В этом вагоне все успокаивали четырехлетнюю Иларию — играли и даже угощали помидорами.
- Ты как?
- Хорошо.
- Молодец Ларя, ты смелая девочка!
- Я не боюсь. Просто скучно.
Для эвакуации людей пришлось пригнать в тоннель еще один поезд.
- Диспетчер, нужно подтянуться без сцепа, я вас правильно понял?
В результате из четырех составов получился один длинный. Между ними сделали мостики из настилов, по которым пассажиры переходили из вагона в вагон.
- Пожалуйста, пройдите по правой стороне!
"Мы, получается, вышли из своего поезда, потом прошли через два, сели в третий, и вот уже уехали", — рассказывает Надежда Челманкина.
Под землей пассажиры провели долгие три с половиной часа. На поверхности их ждали экипажи скорой помощи, но госпитализация никому не потребовалась.
"Было не страшно, но было очень душно, было нечем дышать. Мы открыли все форточки. Но все равно людей в вагонах было много, и уже было тяжело третий час сидеть. Все сидели уже на полу", — говорит Злата Лебедева.
Сама спасательная операция заняла меньше получаса, а три часа ожидания понадобились для того, чтобы организовать самый надежный вариант эвакуации. Вот официальное разъяснение метрополитена: "Вариант с ведением пассажиров по тоннелю был небезопасен. До ближайшей станции пришлось бы идти более километра по путям, без специальной подготовки это опасно. Для того, чтобы облегчить пребывание пассажиров в остановленных поездах, мы включили на полную мощность вентиляцию в тоннеле".
"Мы были вынуждены снять напряжение и убедиться, что пассажирам ничего не угрожает, и высокое напряжение никаким образом не отразится на безопасности пассажиров. Приношу свои извинения от транспортного комплекса города Москвы, ситуация для нас крайне нетипична, мы сделаем все возможное, чтобы такой ситуации не повторилось", — говорит руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
После аварии были перекрыты часть Солнцевской и Большой кольцевой линий метро. Все это время пассажиров подземки перевозили автобусы. Ближе к ночи станции открыли, но только в сторону центра. В привычном графике ветки заработали уже утром.
Основных версий аварии две: вышел из строя либо контактный рельс, либо токоприемник одного из поездов. Администрация столичного метро уже принесла извинения и пообещала провести тщательное расследование. На это уйдет около недели.
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