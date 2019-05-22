"Кукурузник" на Ставрополье выкатился со взлетки и загорелся

В селе Журавское Новоселицкого района (Ставропольский край) самолет Ан-2 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

В сообщении ГУ МЧС по Ставропольскому краю говорится, что самолет сельхозназначения Ан-2 при разгоне не набрал положенной скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в лесополосу и загорелся. Отмечается, что погибших и пострадавших нет.