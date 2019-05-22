Юнес Намли стал игроком "Краснодара"

"Краснодар" подписал контракт с полузащитником голландского "Зволле" Юнесом Намли. Договор с 24-летним футболистом рассчитан на четыре года.

На датчанина марокканского происхождения претендовали голландские "Аякс" и "Фейеноорд", но их сумел опередить "Краснодар". Сам Намли заявил, что рад продолжить карьеру в большом клубе. Сумма сделки неизвестна.

Намли сыграл за "Зволле" 72 матча, в которых забил 11 мячей и сделал 18 голевых передач. ПО итогам прошлого сезона Юнес вошел в символическую сборную чемпионата Голландии.