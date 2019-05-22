ДТП в Италии: автобус ехал в Сиену с термального курорта

Туристы с перевернувшегося в Тоскане автобуса ехали из Монтекатини-Терме на экскурсию в Сиену. В туристическом автобусе был 51 турист, в том числе и россияне. На скользкой дороге в районе Монтериджиони и Бадессе автобус съехал на обочину, пробил заграждение и упал в овраг. При этом пассажиры оказались заблокированы в салоне упавшей на правый бок машины.

В аварии погибла гид туристической группы, сообщает ТАСС. Пострадали три десятка туристов, при этом четверо пассажиров туристического автобуса получили тяжелые травмы. Пострадавшие доставлены в больницу Сиены. Автобус перевозил группу туристов, которым по низким ценам были предложена экскурсия по городам, связанным с историей искусств.

Монтекатини-Терми — популярный среди россиян термальный курорт. На протяжении последних лет он стал местом массового туризма из России, стран СНГ, а также других стран Восточной Европы.

МИД Армении подтвердил, что в результате ДТП пострадали граждане республики. Российское посольство в Риме уточняет информацию о гражданстве пострадавших пассажиров опрокинувшегося автобуса. Дипломаты выехали в Сиену для оказания помощи пострадавшим на месте.

На видеозаписях с места происшествия, где из автобуса выбираются молодые люди, слышна русская речь. На месте происшествия работают спасатели и полицейские. У водителя автобуса взяты анализы на наличие в крови наркотических веществ и алкоголя.