Сирийская армия отбивается от крупных сил террористов. Уничтожены десятки боевиков

Террористы с вечера 21 мая атакуют позиции сирийской армии в районе Идлибской зоны деэскалации. Около 500 боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России) при поддержке бронетехники уже трижды наносили удары по населенному пункту Кафр-Нбуда, сообщает Министерство обороны России.

Также тяжелая ситуация складывается в Эль-Хайрат, который террористы атаковали дважды. По данным разведки, на правительственные силы в этом районе нападают не менее 200 боевиков, 4 боевых машины пехоты и 4 автомобиля с тяжелыми пулеметами.

Все атаки террористов отбиты, уточняют российские военные. Подразделения сирийской армии уничтожили коло 150 боевиков "Джебхат ан-Нусры", 3 танка, 24 внедорожника с крупнокалиберными пулеметами, 2 машины со взрывчаткой.

Также террористы снова попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим". Они выпустили 17 реактивных снарядов. 9 из них были перехвачены системами ПВО, 8 до цели просто не долетели.