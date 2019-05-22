Знаменитый Каргопольский музей отмечает столетний юбилей

Знаменитый Каргопольский музей отмечает юбилей. Историко-архитектурному и художественному мультикомплексу исполняется сто лет, сообщает ГТРК "Поморье".

Интересной была история появления музея. Началось всё, как часто бывает, с частной коллекции. Житель Каргополя, мещанин Капитон Колпаков многие годы занимался собиранием разнообразных предметов старины. В его доме хранились живописные работы, этнографические артефакты, оружие, рукописи, уникальная каргопольская вышивка.

В 1919 году Колпаков принял решение создать музей. Как рассказала директор Каргопольского музея Лидия Севастьянова, всего около шестисот предметов стало основой музейного собрания. В наши дни музей в Каргополе объединяет 14 зданий, в их число, кроме самого музея, входят храмы, объекты культурного наследия, памятники архитектуры XVI-XIX вв.

В фондах музея находится более пятидесяти тысяч экспонатов. Для посетителей всех возрастов проводятся мастер-классы, открыты творческие студии.