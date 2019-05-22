Строительство храма в сквере поддержали только 7 процентов екатеринбуржцев

Только 7% жителей Екатеринбурга поддерживают идею строительства собора святой Екатерины в сквере у Театра драмы в центре города. Таковы данные опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

74% респондентов уверены, что это неудачное место для возведения храма. 58% уверены, что он должен быть построен в другой части города. 18% опрошенных высказались вообще против возведения в городе такого собора.

"Опрос показал разобщённость городского сообщества. Выбранное мэрией место его строительства, подавляющим большинством горожан отвергается", — прокомментировал итоги опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, отметив, что разрешить конфликт, видимо поиск другой площадки для строительства храма.

Ранее часть жителей Екатеринбурга выступила против строительства храма святой Екатерины в центре города. По мнению активистов, строительство религиозного сооружения уничтожит сквер и пруд. Массовые выступления против строительства начались 13 мая и проходили несколько дней. В итоге порядка 100 активистов привлечены к административной ответственности, 33 участника протестов арестованы на срок до 15 суток.

16 мая президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга, который поможет выяснить их отношение к строительству храма на месте сквера.