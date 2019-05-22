Семья надежная, крепкая: ФСИН опроверг информацию о разводе Улюкаева

Информация о разводе Алексея Улюкаева с женой не соответствует действительности.

Как передает радиостанция "Говорит Москва", об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко. Он подчеркнул, что побеседовал с Улюкаевым, который заверил его в том, что у него прекрасные отношения с женой, и благодаря ее поддержке он находит в себе силы находиться в местах заключения.

"Это семья надёжная, крепкая, на сегодняшний день это абсолютно так", - констатировал Максименко.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что экс-руководитель Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится с женой.

Экс-министр был задержан в ноябре 2016 года за вымогательство взятки в два миллиона долларов у руководства "Роснефти" и декабре 2017 года был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в 130 миллионов рублей.