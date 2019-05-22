Российские стратеги опять пролетели вдоль побережья Аляски

Пара российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС еще раз пролетела над акваториями Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль побережья Аляски. На некоторых участках маршрута их опять же сопровождали истребители F-22 ВВС Соединенных Штатов, сообщает Министерство обороны России.

Весь полет занял 11 часов, добавляют военные. Маршрут был проложен с учетом всех международных правил и проходил исключительно над нейтральными водами.

Напомним, аналогичный полет состоялся 21 мая. Только в нем участвовали 4 ракетоносца Ту-95МС. В оборонном ведомстве пояснили, что подобные операции проводятся регулярно.