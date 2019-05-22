Защитник Артем Зуб внесен в заявку сборной России

Тренерский штаб сборной России по хоккею заполнил последнее вакантное место в составе. На матч плей-офф заявлен защитник Артем Зуб. Теперь в составе нашей команды 25 хоккеистов.

Для 23-летнего защитника СКА нынешний чемпионат мира – второй в карьере. В 2017 году Артем становился бронзовым призером. В 2018 Артем в составе сборной России стал победителем Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Артем Зуб сможет выйти на лед уже в четвертьфинале. В четверг сборная России будет бороться за выход в полуфинал с командой США.