Рада не сдается, а спикер пугает Майданом

Украинский парламент отказался рассматривать президентский законопроект о выборах. Спикер Андрей Парубий не без удовольствия констатировал провал инициативы нового главы государства и закрыл внеочередное собрание депутатов, на которое их вызвал Владимир Зеленский.

За одобрение инициативы Зеленского выступили лишь 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно предложенному документу выборная система должна была лишиться принципа мажоритарности, а необходимый для прохождения в Раду порог снижался бы с 5 до 3 процентов.

"Жаль, но мы не смогли ни один из законопроектов включить в повестку дня", — без тени сожаления заявил спикер парламента.

Об отношении Парубия к Зеленскому и его законотворческим инициативам можно было судить еще в день инаугурации, когда он подвел итог всей церемонии фразой — "было весело".



Парубий вообще сейчас выступает в роли фронтмена заговорщиков-оппозиционеров. За высказываниями спикера Рады слышны голоса остальных пораженцев украинской политики — Порошенко, Яценюка, Гроссмана.

Все они собирались в тесном кругу сразу после вступления Зеленского в должность, и можно считать, что мнение Парубия сегодня — это не только его личный взгляд.

"Вы думаете, что пахнет реваншем? Принюхайтесь — это запах горящих шин. Реванш не пройдет!" — написал Парубий на своей странице в Twitter.

Пока еще действующий спикер Рады прекрасно знает, что для организации массовых беспорядков, палаточных лагерей и противостояния у стен правительственных зданий в окружении костров из горящих покрышек не требуется того уровня поддержки, которым на прошедших выборах заручился Порошенко.

Так что напоминание о горящих шинах — это не фигура речи. Парубий понимает, что в новой президентской администрации его слова будут услышаны правильно.

Если же говорить о сегодняшнем президентском провале в Раде, то Зеленского вместе с его только что назначенным главой администрации Андреем Богданом попросту “кинули”, или, как выразился депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестор Шуфрич, "цинично обманули".

Накануне Зеленского и Богдана убедили, что депутаты не пропустят избирательный кодекс с открытыми списками кандидатов, как того хотел новый президент. В результате они предложили компромиссный вариант с закрытыми списками, но снижающий порог вхождения в Раду и исключающий мажоритарную систему.

В итоге на заседании Парубий исполнил мизансцену разочарования в связи с первыми неловкими законотворческими попытками Зеленского. "Я был удивлен и разочарован, что первой законодательной инициативой президента Зеленского было введение закрытых партийных списков. Еще несколько дней назад с этой трибуны было обещание ввести открытые списки", — объявил собравшимся депутатам Парубий, похоронив надежду даже на рассмотрение документа.

Так что место президента Украины для Зеленского — это не только неудобный стул, но и неудобная Рада, распустить которую не так просто. Парубий обещал судебный протест на неконституционное, как он считает, решение Зеленского о роспуске парламента.