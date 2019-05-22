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Выборы на Украине 1 час назад
Рада не сдается, а спикер пугает Майданом
Украинский парламент отказался рассматривать президентский законопроект о выборах. Спикер Андрей Парубий не без удовольствия констатировал провал инициативы нового главы государства и закрыл внеочередное собрание депутатов, на которое их вызвал Владимир Зеленский.
За одобрение инициативы Зеленского выступили лишь 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно предложенному документу выборная система должна была лишиться принципа мажоритарности, а необходимый для прохождения в Раду порог снижался бы с 5 до 3 процентов.
"Жаль, но мы не смогли ни один из законопроектов включить в повестку дня", — без тени сожаления заявил спикер парламента.
Об отношении Парубия к Зеленскому и его законотворческим инициативам можно было судить еще в день инаугурации, когда он подвел итог всей церемонии фразой — "было весело".
Парубий вообще сейчас выступает в роли фронтмена заговорщиков-оппозиционеров. За высказываниями спикера Рады слышны голоса остальных пораженцев украинской политики — Порошенко, Яценюка, Гроссмана.
Все они собирались в тесном кругу сразу после вступления Зеленского в должность, и можно считать, что мнение Парубия сегодня — это не только его личный взгляд.
"Вы думаете, что пахнет реваншем? Принюхайтесь — это запах горящих шин. Реванш не пройдет!" — написал Парубий на своей странице в Twitter.
Пока еще действующий спикер Рады прекрасно знает, что для организации массовых беспорядков, палаточных лагерей и противостояния у стен правительственных зданий в окружении костров из горящих покрышек не требуется того уровня поддержки, которым на прошедших выборах заручился Порошенко.
Так что напоминание о горящих шинах — это не фигура речи. Парубий понимает, что в новой президентской администрации его слова будут услышаны правильно.
Если же говорить о сегодняшнем президентском провале в Раде, то Зеленского вместе с его только что назначенным главой администрации Андреем Богданом попросту “кинули”, или, как выразился депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестор Шуфрич, "цинично обманули".
Накануне Зеленского и Богдана убедили, что депутаты не пропустят избирательный кодекс с открытыми списками кандидатов, как того хотел новый президент. В результате они предложили компромиссный вариант с закрытыми списками, но снижающий порог вхождения в Раду и исключающий мажоритарную систему.
В итоге на заседании Парубий исполнил мизансцену разочарования в связи с первыми неловкими законотворческими попытками Зеленского. "Я был удивлен и разочарован, что первой законодательной инициативой президента Зеленского было введение закрытых партийных списков. Еще несколько дней назад с этой трибуны было обещание ввести открытые списки", — объявил собравшимся депутатам Парубий, похоронив надежду даже на рассмотрение документа.
Так что место президента Украины для Зеленского — это не только неудобный стул, но и неудобная Рада, распустить которую не так просто. Парубий обещал судебный протест на неконституционное, как он считает, решение Зеленского о роспуске парламента.
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