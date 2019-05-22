Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах

Верховная рада Украины отказалась рассматривать законопроект о выборах народных депутатов, который предложил президент Владимир Зеленский. На внеочередном заседании за внесение документа в повестку дня проголосовали 92 депутата из 254, зарегистрированных в сессионном зале. Следующее заседание парламента состоится 28 мая.

22 мая Владимир Зеленский экстренно созвал Верховную раду, чтобы внести изменения в закон о выборах народных депутатов. Законопроект, предложенный президентом, предполагает переход к пропорциональной системе с голосованием по партийным спискам. При этом проходной барьер для партий должен был снизиться с 5 до 3 процентов, передает агентство УНИАН.

Советник Владимира Зеленского Руслан Стефанчук обвинил Верховную раду в нарушении договоренностей. По его словам, накануне депутаты и президент смогли достичь компромисса, который парламентарии отвергли. Стефанчук намерен обсудить с президентом Украины дальнейшие действия в связи с отказом парламента принять законопроект о выборах.

"У нас есть несколько планов, но они будут зависеть от реакции Верховной рады. Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать планы А, B, C, которые у нас есть", — передает слова Стефанчука агентство "Украинские новости". Также советник отметил, что не считает отказ парламента включить в повестку дня внесенный законопроект началом политического кризиса в стране.

Указ о роспуске парламента опубликуют в ближайшее время. Заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка уточнил, что досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля по действующей избирательной системе.

До этого выборы в Верховную раду были в октябре 2014 года. Тогда они прошли по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе.

Накануне документ, внесенный новоизбранным президентом, раскритиковали в партии "Блок Петра Порошенко". Лидер фракции Артур Герасимов заявил, что предложенные изменения не решают проблему закрытых списков. По его мнению, снижение порога даст возможность пройти в парламент "карманным партиям", финансируемым олигархами.