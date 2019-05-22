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22 мая 201917:10

Против Порошенко возбудили третье уголовное дело

EPA

Фигурантом третьего уголовного дела стал экс-президент Украины Петр Порошенко. Его и ряд высших должностных лиц Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины обвинила в превышении служебных полномочий. Это касается назначения руководителей и членов наблюдательного совета "Центрэнерго".

Должности "своим людям", по мнению спецпрокуроров, раздавались ради хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству. При этом, как сообщал ТАСС, действия организованной преступной группы по хищению денег энергокомпании координировались депутатом Рады Игорем Кононенко и экс-главой украинского государства Петром Порошенко.

Второе уголовное дело было возбуждено против Порошенко из-за отправки трех украинских кораблей для скрытного прорыва через Керченский пролив. Инцидент с кораблями Порошенко использовал для введения военного положения в ряде украинских областей, рассчитывая сорвать мартовские президентские выборы. При этом Порошенко сейчас обвиняется, также как и его предшественник Виктор Янукович, в госизмене. Петру Порошенко вменяется умышленное провоцирование России ради повышения собственного рейтинга.

Еще одно уголовное дело против Порошенко было заведено в начале мая 2019 года. Тогда Генпрокуратура Украины заподозрила экс-президента в оказании давления на судей Окружного административного суда Киева, которые признали национализацию принадлежавшего Игорю Коломойскому "Приватбанка". В данном случае речь идет о части 2 статьи 376 Уголовного кодекса Украины ("Вмешательство в деятельность судебных органов").

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