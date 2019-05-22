Женщина убила хозяина квартиры в Мытищах и хотела спуститься по простыням, но разбилась

34-летняя женщина в подмосковных Мытищах зарезала хозяина квартиры и хотела сбежать, спустившись по простыням из окна, но сорвалась и разбилась насмерть.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в главном следственном управлении СКР по Московской области.

Сообщается, что 21 мая на козырьке подъезда одного из жилых домов в Мытищах было найдено тело женщины​​​. При расследовании инцидента сотрудники Следственного комитета установили, что падение произошло из окна квартиры на седьмом этаже. В этой же квартире было найден труп убитого хозяина жилплощади.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "убийство".