В дортмундской "Боруссии" еще один новичок

Полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт перешел из "Байера" в дортмундскую "Боруссию". 23-летний футболист подписал пятилетний контракт.

Подробности перехода Брандта пока неизвестны. В прошлом сезоне Юлиан сыграл 43 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 17 голевых передач.

Брандт стал третьи новичком "Боруссии" в нынешнем межсезонье. Ранее ряды вице-чемпионов Германии пополнили защитник "Хоффенхайма" Нико Шульц и полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар.