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22 мая 201917:55

Мать-кукушка из Винницы рассказала, почему оставила дочь в московской поликлинике

В "Прямой эфир" пришла 21-летняя Мария Рудницкая – женщина, которая несколько дней назад пришла в одну из московских поликлиник и оставила там свою 2-летнюю дочь.

Приехавшая в Москву из Винницкой области женщина сейчас пытается объяснить свой поступок тем, что она "не справляется с обязанностями" и "не додумала".

На допросе у следователя она пожаловалась: "Сложно наладить личную жизнь, когда у тебя маленький ребенок".

Марию и сожителя задержали на следующий день, но вскоре выпустили из-под стражи, поскольку в их действиях состава преступления не нашли.

Девочка пока находится в детской больнице – у нее ОРВИ, но в целом, как говорят врачи, она здоровая, общительная, в развитии не отстает.

Бабушка малышки и мать Марии Наталья Заводная не понимает, почему ее дочь так поступила и ждет момента, когда увидит внучку и, возможно заберет ее к себе.

Выяснилось, что в графе "отец" у маленькой Ариши стоит прочерк. Ее отец сидит в тюрьме, но не верит, что девочка – его дочь. От него у Марии есть еще один ребенок – сын Марк четырех лет, который живет у свекрови.

В студии программы Мария свой поступок объясняет тем, что у нее "что-то щелкнуло не там, где нужно", "было помутнение", и она "не планировала это делать".

По ее словам, она знала, что поликлиника — государственное учреждение, и ребенку "там не будет плохо". При этом она не скрывает, что, избавившись от дочери, испытала облегчение.

Знакомые Марии говорят, что она сильно изменилась после того, как у нее появился новый сожитель Шамиль Султанмурадов. Именно с ним она была в поликлинике, но утверждает: он не знал, что Мария оставила дочь в поликлинике.

Ведущий Андрей Малахов, однако, высказывает свое мнение по поводу этой ситуации. Он называет Шамиля "мажором, который нигде не работает и у которого папа или дядя – шишка в Махачкале".

Возможно ли, что ради отношений с ним Мария и решилась бросить свою дочь в поликлинике? Почему она выгораживает своего сожителя? Что рассказывает мать Марии о днях, которые предшествовали более чем странному поступку ее дочери? И с кем будет жить Ариша, когда ее выпишут из больницы?

В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" пытаются разобраться, где правда в этой запутанной истории.

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