В Подмосковье полностью перекрыто Минское шоссе — перевернулся и загорелся грузовик

На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто.

Инцидент произошел около 17:00 по московскому времени неподалеку от деревни Бутынь. На шоссе образовались пробки.

Информации о пострадавших не поступала.