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Хоккей. Чемпионат мира-2011 24 минуты назад

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22 мая 201917:55

Андрей Василевский сыграет со сборной США

В четверг сборная России по хоккею проведет на чемпионате мира матч 1/4 финал со сборной США. Стало известно, что ворота нашей команды будет защищать Андрей Василевский.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев сообщил, что, как и в матче со шведами, ворота будут доверены Андрею Василевскому. Василевский провел на чемпионате мира пять встреч. В еще двух матчах вратарем сборной России был Александр Георгиев.

Нападающие нашей сборной Александр Овечкин и Евгений Кузнецов покинули тренировку раньше других. "Овечкину и Кузнецову дали восстановиться. Возможно, есть какие-то травмы. Просто так получилось. Завтра они будут в строю. Они наши лидеры. У нас каждый хоккеист важен. Болельщики ждут от нас победы в четвертьфинале", — прокомментировал РИА Новости ситуацию защитник россиян Дмитрий Орлов.

Орлов сказал, что наша сборная не выбирала себе соперника по четвертьфиналу. "Нам без разницы, с кем играть в четвертьфинале. Нужно обыгрывать всех. Любые соперники будут играть осторожно в четвертьфинале. И у нас, и у сборной США хорошая атака, много игроков, которые могут сделать момент из ничего".

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