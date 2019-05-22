Губернатор: после опроса екатеринбуржцев строительство храма в сквере исключено

Строительство собора святой Екатерины в сквере Екатеринбурга исключено. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

22 мая Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные исследования о том, как жители Екатеринбурга относятся к возведению храма святой Екатерины. Согласно проведенному соцопросу, только 7 процентов жителей города поддерживают идею строительства.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram прокомментировал опубликованную ВЦИОМ информацию. По его словам, данные показали, что при подборе площадки были допущены ошибки, а мнение горожан не было учтено в полной мере. Куйвашев считает, что нужно выбрать более подходящее место для строительства. Также в своем посте губернатор написал, что обращается к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса.

В свою очередь председатель Избирательной комиссии города Илья Захаров заявил о том, что результаты опроса о возведении храма на месте сквера в Екатеринбурге будут обязательны для исполнения. По его словам, можно было бы провести референдум, но он обойдется, как минимум, в 120 миллионов рублей, а также потребует больше времени. Слова Захарова приводятся на официальном портале города.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции. В них принимали участие лица, несогласные с выбором места строительства храма. Они требовали дополнительного общественного обсуждения и демонтажа забора, ограждающего место стройки. В настоящее время строительство остановлено, забор убран.