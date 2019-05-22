Москвич обнаружил в квартире умершей тещи арсенал оружия

Родственник недавно умершей пенсионерки обнаружил, что она хранила в своей квартире в центре Москвы раритетный пистолет фирмы "Браунинг", два ружья и большое количество патронов к этому оружию.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в правоохранительных органах столицы.

По словам собеседника агентства, в полицию с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что обнаружил в квартире умершей в январе 2019 года тещи небольшой арсенал.

Прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили в квартире на улице Заморенова пистолет "Браунинг" образца 1900 года выпуска, 14 патронов к нему калибра 7,65 мм, ружье ТОЗ и 194 патрона к нему калибра 5,6 мм, а также гладкоствольное ружье неустановленного типа.

Экспертиза изъятого оружия показала, что стволы вполне пригодны для стрельбы. По факту обнаружения пистолета и ружей назначена доследственная проверка.