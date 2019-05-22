Пермская гимназия снова отличилась: проходной балл для мальчиков оказался ниже

Пермскую городскую гимназию №4 проверят на предмет заниженного вступительного балла для мальчиков. Ранее СМИ распространили фотографии выписки из решения приемной комиссии, в которой проходной балл для мальчиков был ниже, чем для девочек.

"Информацию о разных балах в четвертой гимназии мы проверим", — пообещала ТАСС представитель Департамент образования администрации Перми.

В ведомстве также напомнили, что прием детей, закрепленных за конкретной территорией, является обязательным. А для приема на свободные места учреждение вправе разрабатывать локальные правила.

"У них этот локально нормативный акт есть, где прописано, что прием осуществляется на основании психолого-педагогического наблюдения, и на основании этого формируется список", — объяснили в департаменте.

Между тем, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, комментируя ситуацию, указала, что ни в федеральном, ни в краевом законодательстве не предусмотрены никакие гендерные критерии отбора, поэтому условия приема должны быть равны для всех детей.

Осенью 2018 года эта пермская гимназия уже стала известна на всю страну из-за скандала с одной из учениц. Руководство отстранило 15-летнюю школьницу от занятий из-за покрашенных в розовый цвет волос. Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс. В итоге мировой суд оштрафовал учебное заведение и его директора на 50 и 30 тысяч рублей соответственно.