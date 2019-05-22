Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса. Причиной стал иск к Марадоне его бывшей подруги Росио Оливы.

Олива утверждает, что 58-летний Марадона задолжал ей большую сумму денег 5,5 миллионов евро. Девушка обратилась в суд с целью взыскать долг с футбольной легенды.

Марадона провел некоторое время в полицейском участке, после чего получил уведомление о судебном разбирательстве. Рассмотрение вопроса в суде запланировано на 13 июля.