Бокс останется в олимпийской программе

Исполком Международного олимпийского комитета решил оставить бокс в программе Олимпийских игр. При этом МОК лишил статуса признания Международную ассоциацию бокса (AIBA).

"Исполком рекомендует сессии сохранить бокс в программе ОИ-2020, а также лишить Международную ассоциацию бокса признания. Статус полного признания AIBA будет пересмотрен после Олимпиады в Токио", — говорится в заявлении исполкома МОК. Квалификационный соревнования олимпийского турнира пройдут с января по май 2020 года.

В ноябре прошлого года МОК заморозил вопрос участия боксеров в токийской Олимпиаде. Причиной стало избрание президентом AIBA Гафура Рахманова, якобы связанного с криминалом. Позже Рахманов сложил с себя полномочия, а исполняющим обязанности президента AIBA был стал марокканец Мохаммед Мустасан.