"Диалог культур" состоялся в Пензенском госуниверситете

Студенческий форум "Диалог культур" прошел в восьмой раз в стенах Пензенского государственного университета. На него съехались гости из пятидесяти стран, сообщает ГТРК "Пенза".

Международный форум знаменит своими национальными площадками: каждая страна гостеприимно открывает двери своего "дома", знакомит посетителей с особенностями культуры, быта, жизнью молодежи. Также предлагается попробовать блюда национальной кухни. Участники традиционно провели концерты, "заглянули" в гости к иностранным соседям, познакомили их со своими культурными традициями, провели виртуальные экскурсии.

Хозяева форума представили гостям площадку, посвященную родному Пензенскому краю. В этот раз проведение мероприятия было приурочено к 80-летию Сурского края.