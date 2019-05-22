Новости Общество

Все видео этой рубрики
22 мая 201921:29 Татьяна Ремезова

Уже не смешно: банк приколов подвергнут санации

Банк России против банка приколов: Центральный банк предлагает наказывать за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами Банка России. Речь идет не о фальшивых купюрах, а о сувенирных деньгах, которые свободно, в качестве шутки, продаются в любом отделе полиграфии.

Самый громкий случай произошел в Казани осенью 2018 года. В офисе одного из банков пропали 230 миллионов рублей. Деньги украл экс-глава отделения Олег Полях. Он заменил настоящие купюры на билеты "банка приколов". Полях до сих пор в бегах.

Бутафорией часто пытаются расплатиться на заправках или подмешать их при размене, где не каждый разглядит мелкий шрифт, которым написано, что купюра "не является средством платежа".

На первый взгляд купюры очень похожи. Но, присмотревшись, видно, что сверху написано 5 тысяч рублей, а снизу — 5 тысяч дублей. В верхнем углу, вместо билета Банка России, билет банка приколов. На обеих пятитысячных — памятник графу Муравьеву-Амурскому, но вместо Хабаровска на сувенире Одесса. Обе предупреждают о проблемах с законом: настоящая — за подделку билетов Банка России, сувенирная — за использование этой листовки в виде платежного средства. Ни номера, ни защитных признаков на дубликате, естественно, нет.

В самом Банке России такие листовки купюрами просят не называть, ведь это полиграфическое изделие. Необходимость защитить граждан назрела давно.

"У купюры похожий размер, возможно, она чуть меньше, чем настоящие деньги, но без линейки это определить очень сложно. Конечно, такие банкноты могут ввести в заблуждение слабовидящих людей или тех, кто находится в стрессовой ситуации, в условиях плохого освещения", — прокомментировал заместитель Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

Пытаются вносить игрушечные деньги в банкоматы и терминалы, но здесь шансы на успех ничтожно малы.

"Банкомат ее не примет и терминал тоже, потому что в электронных устройствах существуют системы проверки подлинности купюр. И на денежных знаках Российской Федерации достаточно много скрытых меток, которые позволяют приборам точно определять — это достоверная купюра или нет", — рассказал заместитель президента — председателя правления ПАО "Банк ВТБ" Анатолий Печатников.

Для эксперимента возьмем в руки пачку билетов пятитысячных купюр банка приколов. На обратной стороне даже указан изготовитель — "Торговый дом Филькина грамота". Попробуем воспользоваться такой купюрой, чтобы внести деньги на телефон через обычный терминал. Вносим, снова попробуем... Трижды терминал отказался принимать купюру банка приколов.

Известные случаи вброса сувенирных денег в банкоматы или терминалы, скорее всего, могли случаться по двум причинам. Мошенники находили устаревшие автоматы, не имевшие современных систем защиты, либо вступали в сговор с сотрудниками кассовых узлов, которые занимаются настройкой банкоматов.

Но ведь далеко не всегда сувенирные деньги используют для мошенничества. Иногда они нужны, например, в качестве реквизита. Если инициативу Центробанка поддержат, бутафорские деньги будет вообще не достать?

"Как правило, это количественные ограничения масштаба. То есть можно использовать для изготовления полиграфической продукции банкнотоподобные изделия, которые будут меньше или больше по размеру на 25 процентов. Такой опыт есть в ЕС. Либо можно воспроизводить только одну из сторон банкноты, но при этом нельзя воспроизводить одновременно другую сторону", — прокомментировал Владимир Демиденко.

Сейчас

21:40

Пять детей попали в больницу после взрыва газового баллона

20:33

"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу

18:38

ДТП под Сиеной: посольство России в Италии привело официальные данные

17:34

В Подмосковье полностью перекрыто Минское шоссе — перевернулся и загорелся грузовик

16:47

Против Порошенко возбудили третье уголовное дело

16:18

ФСИН опроверг информацию о разводе Улюкаева

16:12

ВЦИОМ опубликовал данные голосования по храму в Екатеринбурге

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Роковая поездка: подробности страшной аварии автобуса с туристами в Италии

Роковая поездка: подробности страшной аварии автобуса с туристами в Италии

1 час назад
Подведены итоги опроса о строительстве храма в Екатеринбурге

Подведены итоги опроса о строительстве храма в Екатеринбурге

1 час назад
Будни президента: Зеленский завел влог, а Верховная рада передумала распускаться

Будни президента: Зеленский завел влог, а Верховная рада передумала распускаться

1 час назад
Пять детей попали в больницу после взрыва газового баллона

Пять детей попали в больницу после взрыва газового баллона

1 час назад
Трамп пригрозил демократам бойкотом

Трамп пригрозил демократам бойкотом

44 минуты назад
Мать-кукушка из Винницы рассказала, почему оставила дочь в московской поликлинике

Мать-кукушка из Винницы рассказала, почему оставила дочь в московской поликлинике

4 часа назад
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу

"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу

2 часа назад
Пермская гимназия снова отличилась: проходной балл для мальчиков оказался ниже

Пермская гимназия снова отличилась: проходной балл для мальчиков оказался ниже

3 часа назад
Семья надежная, крепкая: ФСИН опроверг информацию о разводе Улюкаева

Семья надежная, крепкая: ФСИН опроверг информацию о разводе Улюкаева

6 часов назад
"Это не мой стиль": Матвиенко - о ситуации с увольнением журналистов "Коммерсанта"

"Это не мой стиль": Матвиенко - о ситуации с увольнением журналистов "Коммерсанта"

7 часов назад
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

4 часа назад
Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки

Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки

7 часов назад
Новая российско-индийская ракета BrahMos успешно прошла испытания

Новая российско-индийская ракета BrahMos успешно прошла испытания

4 часа назад
"Я просто ждал идеальную женщину". Тарантино объяснил, почему был холостяком

"Я просто ждал идеальную женщину". Тарантино объяснил, почему был холостяком

8 часов назад
Юные исполнители показали высочайшее мастерство на фестивале Astana Piano Passion

Юные исполнители показали высочайшее мастерство на фестивале Astana Piano Passion

11 часов назад
Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

21.05.2019 15:59
"Один день Ивана Денисовича": Глеб Панфилов завершил съемки картины накануне своего юбилея

"Один день Ивана Денисовича": Глеб Панфилов завершил съемки картины накануне своего юбилея

21.05.2019 14:42
В саду "Эрмитаж" вручат премию "Все цвета джаза"

В саду "Эрмитаж" вручат премию "Все цвета джаза"

20.05.2019 14:42
Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

20.05.2019 08:46
В коллекциях Prada больше не будет натурального меха

В коллекциях Prada больше не будет натурального меха

52 минуты назад
Уже не смешно: банк приколов подвергнут санации

Уже не смешно: банк приколов подвергнут санации

1 час назад
Древнюю стену Китай-города отреставрируют

Древнюю стену Китай-города отреставрируют

1 час назад
Появилось видео последствий аварии на Минском шоссе

Появилось видео последствий аварии на Минском шоссе

2 часа назад
Бокс останется в олимпийской программе

Бокс останется в олимпийской программе

3 часа назад
Москвич обнаружил в квартире умершей тещи арсенал оружия

Москвич обнаружил в квартире умершей тещи арсенал оружия

3 часа назад
В штате Вашингтон теперь можно пускать человеческие останки на удобрение

В штате Вашингтон теперь можно пускать человеческие останки на удобрение

3 часа назад
Будущее смартфонных процессоров Huawei оказалось под вопросом

Будущее смартфонных процессоров Huawei оказалось под вопросом

4 часа назад
Впервые расшифрована химическая "подпись" пигмента, придающего коже и волосам красно-рыжие оттенки

Впервые расшифрована химическая "подпись" пигмента, придающего коже и волосам красно-рыжие оттенки

4 часа назад
Оперный спринт: уникальный конкурс молодых режиссеров проходит в Москве

Оперный спринт: уникальный конкурс молодых режиссеров проходит в Москве

5 часов назад
На Урале пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу

На Урале пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу

5 часов назад
У загоревшегося при взлете Ан-2 мог отказать двигатель

У загоревшегося при взлете Ан-2 мог отказать двигатель

5 часов назад
Женщина убила хозяина квартиры в Мытищах и хотела спуститься по простыням, но разбилась

Женщина убила хозяина квартиры в Мытищах и хотела спуститься по простыням, но разбилась

5 часов назад
Российские стратеги опять пролетели вдоль побережья Аляски

Российские стратеги опять пролетели вдоль побережья Аляски

6 часов назад
Сирийская армия отбивается от крупных сил террористов. Уничтожены десятки боевиков

Сирийская армия отбивается от крупных сил террористов. Уничтожены десятки боевиков

6 часов назад
Авария в час пик: метрополитен обещает тщательное расследование

Авария в час пик: метрополитен обещает тщательное расследование

7 часов назад
Браузер Tor, заменяющий собой VPN, официально вышел на Android

Браузер Tor, заменяющий собой VPN, официально вышел на Android

7 часов назад
Уж лучше как было? В погоне за размером пениса можно потерять и его, и здоровье

Уж лучше как было? В погоне за размером пениса можно потерять и его, и здоровье

8 часов назад
Иностранцы смогут служить в российской армии по контракту, но только один раз

Иностранцы смогут служить в российской армии по контракту, но только один раз

8 часов назад
Renault Megane уничтожил рекорд Нюрбургринга

Renault Megane уничтожил рекорд Нюрбургринга

8 часов назад
Живой ребёнок мёртвых родителей: российские астрономы зафиксировали редчайшее явление

Живой ребёнок мёртвых родителей: российские астрономы зафиксировали редчайшее явление

9 часов назад
Зеркало-камера и "прозрачный" капот: Land Rover обновил Discovery Sport

Зеркало-камера и "прозрачный" капот: Land Rover обновил Discovery Sport

9 часов назад
Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира

Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира

10 часов назад
Арашуков единогласно лишен звания сенатора

Арашуков единогласно лишен звания сенатора

11 часов назад
Завышенные требования: дачи продаются в три раза дешевле, чем предлагаются

Завышенные требования: дачи продаются в три раза дешевле, чем предлагаются

12 часов назад
Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова": "Квадратные метры жУлья"

Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова": "Квадратные метры жУлья"

21.05.2019 12:28