Уже не смешно: банк приколов подвергнут санации
Банк России против банка приколов: Центральный банк предлагает наказывать за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами Банка России. Речь идет не о фальшивых купюрах, а о сувенирных деньгах, которые свободно, в качестве шутки, продаются в любом отделе полиграфии.
Самый громкий случай произошел в Казани осенью 2018 года. В офисе одного из банков пропали 230 миллионов рублей. Деньги украл экс-глава отделения Олег Полях. Он заменил настоящие купюры на билеты "банка приколов". Полях до сих пор в бегах.
Бутафорией часто пытаются расплатиться на заправках или подмешать их при размене, где не каждый разглядит мелкий шрифт, которым написано, что купюра "не является средством платежа".
На первый взгляд купюры очень похожи. Но, присмотревшись, видно, что сверху написано 5 тысяч рублей, а снизу — 5 тысяч дублей. В верхнем углу, вместо билета Банка России, билет банка приколов. На обеих пятитысячных — памятник графу Муравьеву-Амурскому, но вместо Хабаровска на сувенире Одесса. Обе предупреждают о проблемах с законом: настоящая — за подделку билетов Банка России, сувенирная — за использование этой листовки в виде платежного средства. Ни номера, ни защитных признаков на дубликате, естественно, нет.
В самом Банке России такие листовки купюрами просят не называть, ведь это полиграфическое изделие. Необходимость защитить граждан назрела давно.
"У купюры похожий размер, возможно, она чуть меньше, чем настоящие деньги, но без линейки это определить очень сложно. Конечно, такие банкноты могут ввести в заблуждение слабовидящих людей или тех, кто находится в стрессовой ситуации, в условиях плохого освещения", — прокомментировал заместитель Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
Пытаются вносить игрушечные деньги в банкоматы и терминалы, но здесь шансы на успех ничтожно малы.
"Банкомат ее не примет и терминал тоже, потому что в электронных устройствах существуют системы проверки подлинности купюр. И на денежных знаках Российской Федерации достаточно много скрытых меток, которые позволяют приборам точно определять — это достоверная купюра или нет", — рассказал заместитель президента — председателя правления ПАО "Банк ВТБ" Анатолий Печатников.
Для эксперимента возьмем в руки пачку билетов пятитысячных купюр банка приколов. На обратной стороне даже указан изготовитель — "Торговый дом Филькина грамота". Попробуем воспользоваться такой купюрой, чтобы внести деньги на телефон через обычный терминал. Вносим, снова попробуем... Трижды терминал отказался принимать купюру банка приколов.
Известные случаи вброса сувенирных денег в банкоматы или терминалы, скорее всего, могли случаться по двум причинам. Мошенники находили устаревшие автоматы, не имевшие современных систем защиты, либо вступали в сговор с сотрудниками кассовых узлов, которые занимаются настройкой банкоматов.
Но ведь далеко не всегда сувенирные деньги используют для мошенничества. Иногда они нужны, например, в качестве реквизита. Если инициативу Центробанка поддержат, бутафорские деньги будет вообще не достать?
"Как правило, это количественные ограничения масштаба. То есть можно использовать для изготовления полиграфической продукции банкнотоподобные изделия, которые будут меньше или больше по размеру на 25 процентов. Такой опыт есть в ЕС. Либо можно воспроизводить только одну из сторон банкноты, но при этом нельзя воспроизводить одновременно другую сторону", — прокомментировал Владимир Демиденко.
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