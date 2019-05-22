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22 мая 201921:14 Николай Васильев

Древнюю стену Китай-города отреставрируют

Крепостную стену Китай-города ждет реставрация. Но прежде, чем начнутся работы, памятник исследуют ученые. На протяжении почти пяти веков стену перестраивали, частично сносили и вновь возводили. И сейчас она больше напоминает историческую мозаику. Специалисты изучат состояние каждого фрагмента и только потом примут окончательный проект.

- Вот эти "ласточкины хвосты" — это XIX век. А уже основа, фундамент — это действительно XVI век.

Разрушающийся фрагмент стены Китай-города, который достался Историко-архивному институту, с улицы почти не видно. Внимание москвичей и туристов привлекает башня по соседству.

"Вот там продолжение стены идет, метров через 100 — это реставрация 90-х годов. Она не совсем достоверная, потому как эта башня в данный момент больше, гораздо больше, чем она была в XVI веке", — объясняет Иван Кулаков, руководитель музейно-образовательного комплекса "Никольская, 15".

Московский посад огородили крепостной стеной в середине XVI века по указу царицы Елены Глинской, матери Ивана Грозного для защиты города от вражеских набегов. Всего за 3 года итальянец Петрок возвел 2,5 километра стены с 14 башнями, которые никто никогда не смог взять штурмом. Даже в 1934 году, когда по личному распоряжению Сталина центр стали модернизировать, разрушить крепость оказалось непросто. И все же 500 лет для кирпича возраст более чем солидный.

Китайгородскую стену разрушают осадки, заморозки, выхлопы большого города и деревья — крохотные и огромные, которые, судя по размеру, растут на стене Китай-города не одно десятилетие. Участок крепости у Печатного двора Ивана Федорова осыпается. Интересно, что местами внутри стен есть какие-то помещения. Сейчас у памятника появился шанс на реставрацию.

"Безусловно, нужен проект реставрации. А до этого нужно провести научно-исследовательские работы, определить предмет охраны, сделать эскизный проект реставрации", — объясняет Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы.

"Специалисты должны все проверить, все изучить и понять, где здесь XVI век, где XIX век, а может быть, и XX век. В любом случае, ее нужно восстанавливать. Конечно, вот то, что здесь происходит, это неправильно", — говорит Борис Уборевич-Боровский, председатель Московского архитектурного общества, профессор МАРХИ.

Как может выглядеть стена после реставрации, можно увидеть на Китайгородском проезде у парка "Зарядье".

"Это участок восстановлен. И восстановлен он в 1970 году по проекту Родиона Казакова. Подлинной осталась нижняя часть фундамента, который покоится глубоко под землей", — показывает Вячеслав Игнатов, администратор подземного музея "Зарядье".

По Китайгородскому поезду без Космодемьянской башни. Стену Китай-города местами изменили еще в XIX веке после пожара. Единственная из сохранившихся башен — Окружная или Птичья.

"Башня была трехъярусная. Верхняя площадка была довольно долго открыта. Но навес-то был. Сейчас-то никакого шатра нет. Верха башни с мерлонами заменены на зубцы с ласточкиными хвостами", — рассказывает Дмитрий Абрамов, руководитель Учебно-научного центра истории, краеведения и москвоведения РГГУ.

Исследования и реставрация — это время, которое работает против древнего сооружения. Но пока этот памятник допетровской Москвы еще доступен для любителей истории.

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