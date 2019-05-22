Древнюю стену Китай-города отреставрируют
Крепостную стену Китай-города ждет реставрация. Но прежде, чем начнутся работы, памятник исследуют ученые. На протяжении почти пяти веков стену перестраивали, частично сносили и вновь возводили. И сейчас она больше напоминает историческую мозаику. Специалисты изучат состояние каждого фрагмента и только потом примут окончательный проект.
- Вот эти "ласточкины хвосты" — это XIX век. А уже основа, фундамент — это действительно XVI век.
Разрушающийся фрагмент стены Китай-города, который достался Историко-архивному институту, с улицы почти не видно. Внимание москвичей и туристов привлекает башня по соседству.
"Вот там продолжение стены идет, метров через 100 — это реставрация 90-х годов. Она не совсем достоверная, потому как эта башня в данный момент больше, гораздо больше, чем она была в XVI веке", — объясняет Иван Кулаков, руководитель музейно-образовательного комплекса "Никольская, 15".
Московский посад огородили крепостной стеной в середине XVI века по указу царицы Елены Глинской, матери Ивана Грозного для защиты города от вражеских набегов. Всего за 3 года итальянец Петрок возвел 2,5 километра стены с 14 башнями, которые никто никогда не смог взять штурмом. Даже в 1934 году, когда по личному распоряжению Сталина центр стали модернизировать, разрушить крепость оказалось непросто. И все же 500 лет для кирпича возраст более чем солидный.
Китайгородскую стену разрушают осадки, заморозки, выхлопы большого города и деревья — крохотные и огромные, которые, судя по размеру, растут на стене Китай-города не одно десятилетие. Участок крепости у Печатного двора Ивана Федорова осыпается. Интересно, что местами внутри стен есть какие-то помещения. Сейчас у памятника появился шанс на реставрацию.
"Безусловно, нужен проект реставрации. А до этого нужно провести научно-исследовательские работы, определить предмет охраны, сделать эскизный проект реставрации", — объясняет Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы.
"Специалисты должны все проверить, все изучить и понять, где здесь XVI век, где XIX век, а может быть, и XX век. В любом случае, ее нужно восстанавливать. Конечно, вот то, что здесь происходит, это неправильно", — говорит Борис Уборевич-Боровский, председатель Московского архитектурного общества, профессор МАРХИ.
Как может выглядеть стена после реставрации, можно увидеть на Китайгородском проезде у парка "Зарядье".
"Это участок восстановлен. И восстановлен он в 1970 году по проекту Родиона Казакова. Подлинной осталась нижняя часть фундамента, который покоится глубоко под землей", — показывает Вячеслав Игнатов, администратор подземного музея "Зарядье".
По Китайгородскому поезду без Космодемьянской башни. Стену Китай-города местами изменили еще в XIX веке после пожара. Единственная из сохранившихся башен — Окружная или Птичья.
"Башня была трехъярусная. Верхняя площадка была довольно долго открыта. Но навес-то был. Сейчас-то никакого шатра нет. Верха башни с мерлонами заменены на зубцы с ласточкиными хвостами", — рассказывает Дмитрий Абрамов, руководитель Учебно-научного центра истории, краеведения и москвоведения РГГУ.
Исследования и реставрация — это время, которое работает против древнего сооружения. Но пока этот памятник допетровской Москвы еще доступен для любителей истории.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
- Строительство храма в сквере поддержали только 7 процентов екатеринбуржцев
- ФСИН опроверг информацию о разводе Улюкаева
- Арашуков единогласно лишен звания сенатора
- Во Владимирской области ликвидировали террористов
Самое читаемое
-
Психолог объяснила, почему призвала не уступать пожилым место в транспорте
- Названы самые хамские города России
- "Сибирские мышки" фотографа-педофила пожаловались на травлю
- Смертельная страсть: один задушил во время секса любовницу, а второй - друга
- Мать оштрафовали за то,что закормила до смерти грудничка сливками
Телеканал "Россия"
-
Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"
- Тайна смерти и завещания Алексея Булдакова
- "Екатерина": долгожданное продолжение сериала. Скоро!
- "Последняя неделя". Новый сериал в 21.00
Евровидение-2019
-
Результат не понизил, Россию не подвел: Лазарев об итогах "Евровидения"
- Дункан Лоуренс – победитель конкурса "Евровидение-2019"
- Финал. Полная видеозапись трансляции
Вести.Экономика
-
Теперь и Microsoft: Huawei оставили еще и без Windows
- 16 причин, почему американцы не могут накопить на пенсию
- Будет ли ФРС снова скупать госдолг США?
- Пойдет ли Китай с редкоземельного "козыря" в торговой войне с США?
- Око за око: подрезая крылья Boeing, Китай мстит за Huawei
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Зеркало-камера и "прозрачный" капот: Land Rover обновил Discovery Sport
- Новый рост цен на бензин: быть или не быть?
- В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"
- В ближайшие дни грузовикам запретят ездить днем
- Эксперты определили самые надежные подержанные автомобили
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира
- Говорят ученые: если вы не достигли успеха в молодости, ждите его после 50 лет
- Кругом обман: почему паста с углем не отбеливает зубы (и даже вредит им)
- Изжога от кофе: как сделать напиток более мягким?
- Осторожно, газы: неочевидная проблема диет с высоким содержанием белка
Вести в 20.00
-
Вашингтон угрожает "Северному потоку-2"
- Реалити-шоу от радикала Ляшко
- Удар по Huawei отложен, чтобы Китай стал сговорчивей
Вести-Москва
-
Причину сбоя в столичном метро обещают установить в течение недели
- Оперный спринт: уникальный конкурс молодых режиссеров проходит в Москве
- В Солнечногорске жителям массово рассылают повторные квитанции за воду и тепло
- Бар в районе Лефортово лишил сна жильцов целого дома
- "Эдельвейс" без электричества: ситуацией в Балашихе займется Следственный комитет
- Верховный суд утвердил пожизненный срок наркоторговцу
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич