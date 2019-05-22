Трамп пригрозил демократам бойкотом

Президент США Дональд Трамп опроверг обвинения Демократической партии в том, что занимается укрывательством правонарушений, и обвинил ее в "попытке свалить" президента.

Как передает ТАСС, об этом глава американской администрации проинформировал международную общественность в ходе брифинга для журналистов в Белом доме.

Он сообщил прессе, что расследование со стороны Конгресса предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года является ничем иным, как попыткой демократов "свалить нас — Республиканскую партию и президента".

Трамп подчеркнул, что не покрывает нарушителей и присутствующие это прекрасно знают и потребовал от Конгресса завершить расследование, пригрозив представителям Демократической партии прекращением любого сотрудничества.

Чащу терпения 45-го президента США переполнило совещание со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая ранее заявила, что Трамп занимается сокрытием информации, не уточнив какой именно.

18 апреля Министерство юстиции США обнародовало доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Он сообщил, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году, но признал, что сговора Трампа с Москвой выявлено не было.

Представители РФ неоднократно опровергали утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.