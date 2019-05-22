"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу

Московский "Локомотив" стал новым обладателем Кубка России по футболу сезона 2018/19. В финальном поединке, который проходил в Самаре, столичные железнодорожники одержали победу над "Уралом". Итоговый счет встречи – 1:0 в пользу "Локо".

Автором единственного и победного гола в составе москвичей стал полузащитник Дмитрий Баринов, который поразил ворота уральского клуба головой после навеса с углового в исполнении португальца Мануэла Фернандеша. Это произошло на 27 минуте матча.

До конца матча соперники больше голов не забивали и "Локомотив" довел встречу до минимальной победы, завоевав свой восьмой Кубок России в истории. Теперь "красно-зеленые" являются рекордсменами турнира по количеству завоеванных титулов.

Примечательно, что шесть из них "Локо" завоевал с одним тренером – действующим наставником клуба Юрием Семиным.