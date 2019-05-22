В коллекциях Prada больше не будет натурального меха

Итальянский модный дом Prada принял решение отказаться от использования натурального меха в своих коллекциях одежды. Соответствующее заявление размещено на официальной странице компании в Facebook.

"Prada объявил при сотрудничестве с Всемирным альянсом против мехов, что он больше не будет использовать мех животных в своих моделях или новых изделиях, начиная с женской коллекции весна-лето 2020", — указывается в заявлении.

Первая такая женская коллекция будет представлена в сентябре в рамках недели моды в Милане.

Ранее об отказе меха животных объявили модные бренды Michael Kors, Giorgio Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren, Gucci, Versace, Chanel.